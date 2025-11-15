Royan Beach Trail Royan
Royan Beach Trail
Départ Auditorium Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 17:50:00
fin : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
– 17h50 courses enfants 7/9 ans (700m) + 10/12ans (1400m)
– 18h30 L’intégrale Grande Conche Trail Urbain 16km (boucle 9 km + boucle 7 km)
– 18h45 Le Tour des Plages Trail Urbain 9 km
– 18h50 randonnée pédestre 9 km
Départ Auditorium Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine teamtrail17@gmail.com
English :
– 5:50pm: children’s races 7/9 years (700m) + 10/12 years (1400m)
– 6:30pm: « L?intégrale Grande Conche » 16km urban trail (9km loop + 7km loop)
– 18h45: « Le Tour des Plages » Urban Trail 9 km
– 6:50 pm: 9 km hike
German :
– 17:50 Uhr: Kinderläufe 7/9 Jahre (700m) + 10/12 Jahre (1400m)
– 18:30 Uhr: « L?intégrale Grande Conche » Stadtlauf 16km (9km Schleife + 7km Schleife)
– 18:45 Uhr: » Le Tour des Plages » Städtischer Trail 9 km
– 18:50 Uhr: Wanderung 9 km
Italiano :
– 17.50: gare per bambini 7/9 anni (700m) + 10/12 anni (1400m)
– 18.30: « L’intégrale Grande Conche » percorso urbano di 16 km (9 km ad anello + 7 km ad anello)
– 18.45: « Le Tour des Plages » percorso urbano di 9 km
– 18.50: escursione di 9 km
Espanol :
– 17.50 h: carreras infantiles 7/9 años (700 m) + 10/12 años (1400 m)
– 18.30 h: « L’intégrale Grande Conche » Recorrido urbano de 16 km (bucle de 9 km + bucle de 7 km)
– 18.45 h: Recorrido urbano de 9 km « Le Tour des Plages
– 18.50 h: Senderismo de 9 km
L’événement Royan Beach Trail Royan a été mis à jour le 2025-09-25 par Mairie de Royan