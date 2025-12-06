Royan Rand’eau s’associe au TÉLÉTHON 2025 Promenade Dugua de Mons Royan
Royan Rand’eau s’associe au TÉLÉTHON 2025 Promenade Dugua de Mons Royan samedi 6 décembre 2025.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-06 07:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Royan Rand’eau se mobilise pour soutenir le TÉLÉTHON.
Au programme longe-côte, randonnée, marche nordique, BungyPump.
Ces activités sont accessibles aux adhérents et à toutes les personnes extérieures
à l’association.
Promenade Dugua de Mons Centre de voile Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 88 01 communication@royanrandeau.fr
English :
Royan Rand’eau rallies to support TÉLÉTHON.
On the program: longe-côte, hiking, Nordic walking, BungyPump.
These activities are open to members and non-members alike
to the association.
German :
Royan Rand’eau mobilisiert sich, um den TÉLÉTHON zu unterstützen.
Auf dem Programm stehen: Longe-côte, Wandern, Nordic Walking, BungyPump.
Diese Aktivitäten sind für Mitglieder und alle Personen außerhalb der Organisation zugänglich
des Vereins.
Italiano :
Royan Rand’eau si mette in gioco per sostenere TÉLÉTHON.
In programma: longe-côte, escursioni, nordic walking e BungyPump.
Queste attività sono aperte ai soci e ai non soci dell’associazione
all’associazione.
Espanol :
Royan Rand’eau se implica para apoyar TÉLÉTHON.
En el programa: longe-côte, senderismo, marcha nórdica y BungyPump.
Estas actividades están abiertas a socios y no socios de la asociación
a la asociación.
L’événement Royan Rand’eau s’associe au TÉLÉTHON 2025 Royan a été mis à jour le 2025-11-14 par Mairie de Royan