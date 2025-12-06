Royan Rand’eau s’associe au TÉLÉTHON 2025 Promenade Dugua de Mons Royan

Royan Rand’eau s’associe au TÉLÉTHON 2025

Promenade Dugua de Mons Centre de voile Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 07:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Royan Rand’eau se mobilise pour soutenir le TÉLÉTHON.

Au programme longe-côte, randonnée, marche nordique, BungyPump.

Ces activités sont accessibles aux adhérents et à toutes les personnes extérieures

à l’association.

Promenade Dugua de Mons Centre de voile Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 88 01 communication@royanrandeau.fr

English :

Royan Rand’eau rallies to support TÉLÉTHON.

On the program: longe-côte, hiking, Nordic walking, BungyPump.

These activities are open to members and non-members alike

to the association.

German :

Royan Rand’eau mobilisiert sich, um den TÉLÉTHON zu unterstützen.

Auf dem Programm stehen: Longe-côte, Wandern, Nordic Walking, BungyPump.

Diese Aktivitäten sind für Mitglieder und alle Personen außerhalb der Organisation zugänglich

des Vereins.

Italiano :

Royan Rand’eau si mette in gioco per sostenere TÉLÉTHON.

In programma: longe-côte, escursioni, nordic walking e BungyPump.

Queste attività sono aperte ai soci e ai non soci dell’associazione

all’associazione.

Espanol :

Royan Rand’eau se implica para apoyar TÉLÉTHON.

En el programa: longe-côte, senderismo, marcha nórdica y BungyPump.

Estas actividades están abiertas a socios y no socios de la asociación

a la asociación.

