Royan Shopping fête Halloween Royan vendredi 24 octobre 2025.

Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-24

Votre association des commerçants de Royan vous donne rendez-vous les 24 et 25 octobre.
Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40  contact@royan-shopping.fr

English :

Your Royan merchants’ association looks forward to seeing you on October 24 and 25.

German :

Ihr Verband der Kaufleute von Royan lädt Sie am 24. und 25. Oktober zu einem Treffen ein.

Italiano :

La vostra associazione di commercianti di Royan vi aspetta il 24 e 25 ottobre.

Espanol :

Su asociación de comerciantes de Royan le espera los días 24 y 25 de octubre.

