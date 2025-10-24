Royan Shopping fête Halloween Royan
Royan Shopping fête Halloween Royan vendredi 24 octobre 2025.
Royan Shopping fête Halloween
Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-24
Votre association des commerçants de Royan vous donne rendez-vous les 24 et 25 octobre.
Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr
English :
Your Royan merchants’ association looks forward to seeing you on October 24 and 25.
German :
Ihr Verband der Kaufleute von Royan lädt Sie am 24. und 25. Oktober zu einem Treffen ein.
Italiano :
La vostra associazione di commercianti di Royan vi aspetta il 24 e 25 ottobre.
Espanol :
Su asociación de comerciantes de Royan le espera los días 24 y 25 de octubre.
L’événement Royan Shopping fête Halloween Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan