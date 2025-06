Royan Summer Show Royan 9 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Royan Summer Show Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-16

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-06

Cet été, les soirées Royan Summer Show sont de retour ! Préparez-vous pour des soirées inoubliables ! Un Dj set enflammé, des cadeaux, et bien d’autres surprises… En famille, entre potes, venez faire la fête tous ensemble !

Espalande Kerimel de Kerveno

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

English :

This summer, the Royan Summer Show is back! Get ready for an unforgettable evening! A fiery Dj set, gifts and many other surprises… Whether you’re with family or friends, come and party together!

German :

Diesen Sommer sind die Royan Summer Show Partys wieder da! Bereiten Sie sich auf unvergessliche Abende vor! Ein feuriges Dj-Set, Geschenke und viele andere Überraschungen… Ob mit der Familie oder mit Freunden, feiern Sie gemeinsam!

Italiano :

Quest’estate torna il Royan Summer Show! Preparatevi a una serata indimenticabile! Un DJ set infuocato, premi e tante altre sorprese… Che siate in famiglia o con i vostri amici, venite a festeggiare insieme!

Espanol :

Este verano vuelve el Royan Summer Show Prepárese para una velada inolvidable Un DJ enérgico, premios y muchas sorpresas más… En familia o con amigos, ¡vengan a divertirse juntos!

