RoZéO – Cie Gratte Ciel Parc du Bourdieu Saint-Médard-en-Jalles

RoZéO – Cie Gratte Ciel Samedi 4 octobre, 16h00 Parc du Bourdieu Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00

Tutoyer les anges

Perchés à 6 m de haut sur leurs mâts, d’hypnotiques acrobates dodelinent au gré de la brise. Le nez au vent, on se laisse bercer par le mouvement de ces trois drôles de girouettes, entre rêveries et méditation, le ciel en toile de fond. Au sol, leur complice chuchote à nos oreilles, accompagne de son chant ou de quelques notes de musique cette danse ensorcelante. Présente sur le Pont Neuf lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, la compagnie Gratte Ciel imagine des fresques aériennes à géométrie variable, toujours empreintes de poésie et de délicatesse. Jouant avec les éléments naturels et notre imagination, RoZéO dessine une parenthèse céleste qu’on souhaiterait infinie… ici au cœur du parc du Bourdieu.

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

