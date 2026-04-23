Rozètt Rue du Port Loguivy Ploubazlanec

Ploubazlanec

Rozètt

Rue du Port Loguivy Eglise de Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Chansons de Haute-Bretagne revisitées. L’histoire commence avec la rencontre intergénérationnelle de Clémentine Jouin et Maxime Lhermitte, à la Fête du chant de Bovel (35). Clémentine Jouin, grande chanteuse et passeuse de tradition du Pays de Redon, est reconnue pour la finesse de son interprétation, pour son cœur généreux et pour son répertoire de chansons traditionnelles particulièrement conséquent. Maxime Lhermitte, avec sa guitare jazz si accueillante et sa voix trad solidement ancrée, se lie d’amitié avec Clémentine et ses chansons. Maxime se lance dans l’exploration de ce répertoire, habituellement chanté à une voix et a capella, en imaginant des instrumentations aux couleurs jazz et folk. Ce travail de réarrangement, sans limite de style, est poursuivi et amené plus loin encore avec les musiciennes Carmen Leroy et Eva Cloteau. Tou.te.s trois cherchent à faire vivre sur scène ce petit bout précieux du matrimoine immatériel du Pays de Redon. .

Rue du Port Loguivy Eglise de Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Rozètt Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol