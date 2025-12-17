RPH SOUND SYSTEM INVITE SOOM T Le sonambule Gignac

RPH SOUND SYSTEM INVITE SOOM T

Le sonambule 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac Gignac Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Radio Pays d’Hérault & Le Sonambule repoussent une nouvelle fois les frontières du live en vous proposant une soirée 100 % sound system et reggae, à 360° !

Une configuration rare où la scène trône au centre de la salle, entourée du public !

Au micro, la reine du raggamuffin, Soom T.

Icône du reggae sur la scène internationale, Soom T distille un cocktail explosif de dub, de hip-hop et d’électro, servi par un flow incisif, un groove imparable et une parole profondément engagée. Dans ce format inédit, sa voix et son énergie vous envelopperont de toutes parts, dans une connexion directe avec l’artiste.

Retrouvez aussi les membres du collectif Ragga Youths Posse, bien connus dans l’Hérault pour leurs MCs déjantés au micro et leurs sélections rub a dub/digital bien groovy.

Axel Savage sera aussi de la partie pour terminer la soirée en mode Jungle fire ! .

Le sonambule 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Radio Pays d?Hérault & Le Sonambule are once again pushing back the boundaries of live performance with a 360°, 100% sound system and reggae evening!

A rare configuration where the stage takes center stage, surrounded by the audience!

