RR KID’S ROLLER CUP 25 GYMNASE MONTAUDRAN Toulouse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-19 13:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Roulez Rose organise la RR Kid’s Roller Cup 25 Toulouse, un après-midi 100% roller pour les enfants ! Prêt à relever le défi ? Enfilez vos rollers et foncez sur le parcours !

Un rendez-vous fun et sportif pour les 5-12 ans ! Inspiré du format officiel “Kid’s Roller” de la fédération, cet événement invite les jeunes patineurs à s’initier au skatecross et à vivre une après-midi pleine de découvertes, de défis et de bonne humeur autour du roller.

Un événement ouvert à tous les enfants capables de rouler, tourner et freiner ! Après une mise en jambe sur le parcours de skatecross, place aux courses adaptées à chaque tranche d’âge 5–7 ans, 8–9 ans et 10–12 ans. Chaque enfant prendra le départ d’au moins trois courses pour faire le plein de sensations et d’amusement !

Au programme de l’après-midi

Découverte du parcours de skatecross

Courses par catégories d’âge

Goûter convivial partagé

Et pour clôturer la journée en beauté, chaque participant repartira avec une petite récompense souvenir.

Inscription obligatoire en ligne.

Plus d’informations sur sur le site internet de Roulez Rose. 5 .

GYMNASE MONTAUDRAN Chemin Carrosse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 71 71 73 15 info@roulezrose.com

English :

Roulez Rose organizes the RR Kid?s Roller Cup 25 Toulouse, a 100% roller-skating afternoon for kids! Ready to take up the challenge? Put on your rollerblades and hit the track!

German :

Roulez Rose organisiert den RR Kid?s Roller Cup 25 Toulouse, einen Nachmittag mit 100% Inline-Skating für Kinder! Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen? Ziehen Sie Ihre Inlineskates an und rasen Sie über den Parcours!

Italiano :

Roulez Rose organizza la RR Kid’s Roller Cup 25 Toulouse, un pomeriggio al 100% di pattinaggio a rotelle per bambini! Pronti a raccogliere la sfida? Indossate i rollerblade e scendete in pista!

Espanol :

Roulez Rose organiza la RR Kid’s Roller Cup 25 Toulouse, ¡una tarde de patinaje 100% para niños! ¿Listo para el desafío? ¡Ponte los patines y sal a la pista!

