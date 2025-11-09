Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal Rue de l’École Paule
Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal
dimanche 9 novembre 2025.
Bar l'El Dorado Paule Côtes-d'Armor
17:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Concert à l’El Dorado
Rrafsh est un duo insolite qui puise ses racines dans les musiques balkaniques tout en les confrontant à des influences avant-gardistes et contemporaines.
Inspiré par le Tallava, un style rom né au Kosovo, il en explore les richesses mélodiques, rythmiques et modales, qu’il détourne grâce à des procédés de composition innovants. Laurent Clouet au saxophone et Wassim Halal aux percussions revisitent l’esthétique de l’ensemble emblématique Davul-Zurna afin de créer un langage hybride et inédit, mêlant écriture minutieuse, liberté créative et confusion sonore.
Laurent Clouet saxophone
Wassim Halal percussions
Org. La Grande Boutique
Bar l'El Dorado Paule 22340 Côtes-d'Armor Bretagne
