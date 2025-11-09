Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal Rue de l’École Paule

Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal Rue de l’École Paule dimanche 9 novembre 2025.

Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal

Rue de l’École Bar l’El Dorado Paule Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert à l’El Dorado

Rrafsh est un duo insolite qui puise ses racines dans les musiques balkaniques tout en les confrontant à des influences avant-gardistes et contemporaines.

Inspiré par le Tallava, un style rom né au Kosovo, il en explore les richesses mélodiques, rythmiques et modales, qu’il détourne grâce à des procédés de composition innovants. Laurent Clouet au saxophone et Wassim Halal aux percussions revisitent l’esthétique de l’ensemble emblématique Davul-Zurna afin de créer un langage hybride et inédit, mêlant écriture minutieuse, liberté créative et confusion sonore.

Laurent Clouet saxophone

Wassim Halal percussions

Org. La Grande Boutique .

Rue de l’École Bar l’El Dorado Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 23 83 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rrafsh Laurent Clouet et Wassim Halal Paule a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh