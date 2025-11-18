RS-Bois Fay Fay-aux-loges Fay-aux-Loges
RS-Bois Fay Jeudi 11 décembre, 12h00 Fay-aux-loges Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fabrication d’objets en bois au coeur du Loiret.
Découvrez un aperçu de mes créations et laissez vous séduire par l’un de ces objets en bois.
https://rs-bois.sumupstore.com/
Planche à découper, Billot, Dessous de plat, Horloge, Planche apéro, Plateau bois, Table gigogne.
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année