RS-Bois Fay Fay-aux-loges Fay-aux-Loges

RS-Bois Fay Jeudi 11 décembre, 12h00 Fay-aux-loges Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fabrication d’objets en bois au coeur du Loiret.

Découvrez un aperçu de mes créations et laissez vous séduire par l’un de ces objets en bois.

https://rs-bois.sumupstore.com/

Planche à découper, Billot, Dessous de plat, Horloge, Planche apéro, Plateau bois, Table gigogne.

Fay-aux-loges Fay-aux-Loges Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année