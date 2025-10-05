RSKO – LA CARTONNERIE Reims

RSKO Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : RSKODualité sincèreAprès une année 2024 explosive, une première tournée triomphale : Une Cigale et un Olympia complets RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026. Originaire du 94, RSKO confirme son statut de poids lourd de la scène francophone. Sa voix douce et mélodique porte des textes profonds. On le reconnait pour ses toplines et ses mélodies qui restent en tête. Aussi discret que présent dans les projets qui comptent. Sa participation à 100% Congo de Gradur, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière.« Je kiffe ma vie, c’est ça la richesse » BANGER

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51