RSKO – LA CONDITION PUBLIQUE – HALL A Roubaix

RSKO Début : 2026-02-14 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC LIVE NATION PRÉSENTE : RSKOAprès une année 2024 explosive, marquée par une Cigale sold out en 24h, un Olympia complet en quelques semaines, et une première tournée triomphale à travers la France, RSKO confirme son statut de poids lourd de la scène francophone. Originaire du 94, RSKO s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du paysage musical actuel, enchaînant les hits mêlant mélodies planantes, lyrics sincères et influences afro caribéennes. Son dernier projet, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026, dont une date à la Condition Publique le 14/02/2026 qui promet d’être inoubliable ! RSKO en tournée en 2026, l’événement à ne pas manquer !

LA CONDITION PUBLIQUE – HALL A 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59