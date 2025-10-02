RSKO L’Oasis Le Mans

RSKO L’Oasis Le Mans samedi 31 janvier 2026.

RSKO

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

RDV à l’Oasis

Originaire du 94, RSKO s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du paysage musical actuel, enchaînant les hits mêlant les mélodies planantes, lyrics sincères et influences afro-caribéennes. Son dernière projet, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

