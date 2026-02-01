Rsko Roubaix

Rsko

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Après une année 2024 explosive, marquée par **une Cigale sold out en 24h,** un Olympia complet en quelques semaines, et une première tournée triomphale à travers la France, **RSKO** confirme son statut de poids lourd de la scène francophone.

Un concert organisé par Tu m’étonnes Productions en partenariat avec la Condition Publique.

Originaire du 94, RSKO s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du paysage musical actuel, enchaînant les hits mêlant mélodies planantes, lyrics sincères et influences afro caribéennes. Son dernier projet, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. Alors que le Zénith de Paris l’attend le 19 novembre 2025, **RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026**, qui le mènera dans toute la France, mais aussi en Belgique et au Canada.

Originaire du 94, RSKO s'est imposé comme l'une des voix les plus singulières du paysage musical actuel, enchaînant les hits mêlant mélodies planantes, lyrics sincères et influences afro caribéennes. Son dernier projet, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. Alors que le Zénith de Paris l'attend le 19 novembre 2025, **RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026**, qui le mènera dans toute la France, mais aussi en Belgique et au Canada.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

After an explosive 2024, marked by **a sold-out Cigale in 24 hours,** a sold-out Olympia in just a few weeks, and a triumphant first tour of France, **RSKO** confirms its status as a heavyweight on the French-speaking scene.

A concert organized by Tu m’étonnes Productions in partnership with La Condition Publique.

Hailing from the 94 region of France, RSKO has established himself as one of the most singular voices on the current musical scene, with a string of hits combining soaring melodies, heartfelt lyrics and Afro-Caribbean influences. Her latest project, acclaimed by the critics and supported by collaborations with major figures in French rap and R&B, marked a new stage in her career. With the Zénith in Paris awaiting him on November 19, 2025, **RSKO has announced an exceptional tour for 2026**, which will take him all over France, as well as Belgium and Canada.

