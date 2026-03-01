Rslce Caravel, 25emeheure, Dj Schnake & Peaksou Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Rslce Caravel, 25emeheure, Dj Schnake & Peaksou

Samedi 28 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.98 – 14.98 – EUR

Début : 2026-03-28 23:00:00

fin : 2026-03-28 05:00:00

Soirée hard techno, techno et trance musique

Le line up de RSCLE, orchestré par Caravel est pensé comme un véritable laboratoire de puissance sonore.



→ Caravel (Paris, FR) Hard-techno, Indus, Trance



Caravel s’impose avec un son brut et hypnotique où l’énergie industrielle rencontre des mélodies trance. Productrice reconnue (Exhale, Teletech) et fondatrice de HAKU Records, elle délivre des sets viscéraux qui l’ont menée des Boiler Room aux plus grands festivals mondiaux. À travers ses soirées RSLCE, elle crée de véritables laboratoires de puissance sonore





→ 25EMEHEURE (Paris, FR) Hard techno, Raw, Hard indus





Prêt·e à t’égarer dans la 25EMEHEURE ?

25EMEHEURE incarne l’énergie insatiable d’une scène techno en perpétuel mouvement. Hard techno,percussions, voix c’est frontal, brut, sans détour avec une intensité à en perdre la notion du temps.

Artiste hyperactive et présence montante des line-ups Français les plus remuants, elle fait de chaque set un moment où la nuit bascule.







→ DJ Schnake (Paris, FR) Chipiecore, Hard Dance, Techno



Étoile montante repérée par la 2much, DJ Schnake embrase les foules avec son style sulfureux et sa Chipiecore unique. Entre remix iconiques, kicks méchants et selecta éclectique, elle s’est imposée en un temps record aux côtés des plus grands noms, imposant une énergie aussi provocante que contagieuse.







→ Peaksou (Marseille, FR) Trance, Hard Bounce, Speed Garage



Peaksou, DJ et producteur marseillais, membre du collectif Caisson Gauche, apporte une

dynamique unique à la scène techno actuelle. Son style fusionne trance, hard bounce et speed garage, donnant naissance à des sets explosifs, aussi percutants qu’euphoriques. Avec une énergie débordante, il enchaîne des morceaux ultra-bouncy, rythmés par des breaks mélodiques intenses et des edits percutants aux accents 2000’s.

Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, il intègre des touches vocales sensuelles et des influences hard house, façonnant un univers musical en perpétuelle évolution, où chaque performance repousse les limites du genre. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

