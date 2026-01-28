Rssemblement auto-moto-cyclo Rue Neuve Vallons-de-l’Erdre
Rssemblement auto-moto-cyclo Rue Neuve Vallons-de-l’Erdre dimanche 1 février 2026.
Rue Neuve Parking du plan d’eau Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-02-01 09:30:00
fin : 2026-02-01 12:30:00
Date(s) :
2026-02-01
Les Rouleurs Passionnés organisent un rassemblement auto-moto-cyclo le dimanche 1er février à Saint-Mars-la-Jaille !
1er dimanche des mois pars.
Contactez l’association pour plus d’informations. .
Rue Neuve Parking du plan d’eau Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire les.rouleurs.passionnes@gmail.com
English :
Les Rouleurs Passionnés are organizing an auto-moto-cyclo gathering on Sunday, February 1 in Saint-Mars-la-Jaille!
