Rssemblement auto-moto-cyclo Rue Neuve Vallons-de-l’Erdre

Rssemblement auto-moto-cyclo

Rue Neuve Parking du plan d’eau Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Les Rouleurs Passionnés organisent un rassemblement auto-moto-cyclo le dimanche 1er février à Saint-Mars-la-Jaille !

1er dimanche des mois pars.

Contactez l’association pour plus d’informations. .

Rue Neuve Parking du plan d’eau Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire les.rouleurs.passionnes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Rouleurs Passionnés are organizing an auto-moto-cyclo gathering on Sunday, February 1 in Saint-Mars-la-Jaille!

L’événement Rssemblement auto-moto-cyclo Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis