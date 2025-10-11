RUAUD’ARTS Salle polyvalente Ruaudin
Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin Sarthe
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Exposition d’arts
Dans le cadre de la promotion de l’art dans la commune de Ruaudin, le Comité des Fêtes et des Loisirs (CFL) de la ville a le plaisir de vous présenter son exposition RUAUD’ARTS .
Ouverte à tous les peintres et sculpteurs, cette exposition se veut accessible à tous les artistes, reconnus ou non. Elle sera proposée au public gratuitement, afin de promouvoir différentes activités artistiques. .
Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 41 53 86 cfl.ruaudin@gmail.com
