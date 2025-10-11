RUAUD’ARTS Salle polyvalente Ruaudin

RUAUD'ARTS Salle polyvalente Ruaudin samedi 11 octobre 2025.

Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin Sarthe

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Exposition d’arts

Dans le cadre de la promotion de l’art dans la commune de Ruaudin, le Comité des Fêtes et des Loisirs (CFL) de la ville a le plaisir de vous présenter son exposition RUAUD’ARTS .

Ouverte à tous les peintres et sculpteurs, cette exposition se veut accessible à tous les artistes, reconnus ou non. Elle sera proposée au public gratuitement, afin de promouvoir différentes activités artistiques. .

Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire

Art exhibition

Kunstausstellung

Mostra d’arte

Exposición de arte

