Ruban blanc CASSANDRE Ciné Galaure Saint-Vallier

Début : 2025-11-29 18:15:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Des élèves du lycée des Mandailles ont sélectionné pour vous le film Cassandre qu’ils vous présenteront dans le cadre de Ruban blanc.
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Students from the Lycée des Mandailles have selected the film Cassandre to present as part of Ruban Blanc.
German :
Schüler des Lycée des Mandailles haben für Sie den Film Cassandre ausgewählt, den sie Ihnen im Rahmen von Ruban blanc vorführen werden.
Italiano :
Gli studenti del Lycée des Mandailles hanno selezionato il film Cassandre, che sarà proiettato nell’ambito di Ruban Blanc.
Espanol :
Los alumnos del Lycée des Mandailles han seleccionado la película Cassandre, que proyectarán en el marco de Ruban Blanc.
