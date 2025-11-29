Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ruban blanc CASSANDRE Ciné Galaure Saint-Vallier

Ruban blanc CASSANDRE Ciné Galaure Saint-Vallier samedi 29 novembre 2025.

Ruban blanc CASSANDRE

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:15:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Des élèves du lycée des Mandailles ont sélectionné pour vous le film Cassandre qu’ils vous présenteront dans le cadre de Ruban blanc.
  .

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26  mediation@cinegalaure.fr

English :

Students from the Lycée des Mandailles have selected the film Cassandre to present as part of Ruban Blanc.

German :

Schüler des Lycée des Mandailles haben für Sie den Film Cassandre ausgewählt, den sie Ihnen im Rahmen von Ruban blanc vorführen werden.

Italiano :

Gli studenti del Lycée des Mandailles hanno selezionato il film Cassandre, che sarà proiettato nell’ambito di Ruban Blanc.

Espanol :

Los alumnos del Lycée des Mandailles han seleccionado la película Cassandre, que proyectarán en el marco de Ruban Blanc.

L’événement Ruban blanc CASSANDRE Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche