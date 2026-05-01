Melle

Rubgy · Finales départementales féminines

Route de Saintes Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rubgy · Finales départementales féminines

Samedi 30 mai

à partir de 10h30

Tout public

Journée pour elles organisée par ROC Mellois et CD Rugby 79. Rencontres des F15, F18 et Séniors. Avec une soirée paella sur réservation. .

Route de Saintes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 76 83

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English : Rubgy · Finales départementales féminines

L’événement Rubgy · Finales départementales féminines Melle a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois