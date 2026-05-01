Rubgy · Finales départementales féminines Melle
Rubgy · Finales départementales féminines Melle samedi 30 mai 2026.
Melle
Rubgy · Finales départementales féminines
Route de Saintes Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rubgy · Finales départementales féminines
Samedi 30 mai
à partir de 10h30
Tout public
Journée pour elles organisée par ROC Mellois et CD Rugby 79. Rencontres des F15, F18 et Séniors. Avec une soirée paella sur réservation. .
Route de Saintes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 76 83
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English : Rubgy · Finales départementales féminines
L’événement Rubgy · Finales départementales féminines Melle a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois
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