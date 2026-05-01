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Rubgy · Finales départementales féminines Melle

Rubgy · Finales départementales féminines Melle

Rubgy · Finales départementales féminines Melle samedi 30 mai 2026.

Adresse : Route de Saintes

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Melle

Rubgy · Finales départementales féminines

Route de Saintes Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rubgy · Finales départementales féminines

Samedi 30 mai
à partir de 10h30

Tout public

Journée pour elles organisée par ROC Mellois et CD Rugby 79. Rencontres des F15, F18 et Séniors. Avec une soirée paella sur réservation.   .

Route de Saintes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 76 83 

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English : Rubgy · Finales départementales féminines

L’événement Rubgy · Finales départementales féminines Melle a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois

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