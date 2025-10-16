Ruby’s Burlesque Club #3 Dinsheim-sur-Bruche

Ruby’s Burlesque Club #3 Dinsheim-sur-Bruche jeudi 16 octobre 2025.

Ruby’s Burlesque Club #3

7a rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16 22:30:00

2025-10-16

Apéro spectacle qui vous fera découvrir l’univers burlesque dans tous ces états !

Le retour de l’évènement Burlesque, Concert & Drinks qui fait pétiller votre fin de semaine !

Vous avez retourné la salle de Dinsheim lors du dernier Ruby’s Burlesque club, alors ne ratez pas ce 3ème apéro qui mêlera encore une fois le groove et les paillettes !

C’est cette fois-ci le groupe Overtight qui se produira avec un set de pur groove !

Côté effeuillage, c’est Calie Tee venue tout droit de Paris qui nous rejoint pour vous enchanter, et, directement venue de Suisse, Amber Eve fera monter la température comme jamais !

Sans oublier Ruby Schatzi, votre MC et tourneuse de pompons dévouée qui présentera et performera lors de cette belle soirée !

Côté Miam, l’incontournable Comme en Italie sera là pour vous régaler !

Alors, on se retrouve pour boire un verre ?

Accès transports en commun la gare la plus proche se trouve à Gresswiller (15mn de marche).

Covoiturage si vous souhaitez covoiturer ou proposer une place de covoiturage pour ce spectacle, n’hésitez pas à commenter l’évènement Facebook pour nouer contact avec d’autres potentiels covoitureurs ! .

7a rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est glitterandcoffee.cie@gmail.com

English :

Aperitif a show that will introduce you to the world of burlesque in all its forms!

German :

Apéro Show, die Ihnen die Welt des Burlesque in all ihren Facetten näherbringt!

Italiano :

Un aperitivo e uno spettacolo che vi introdurrà al mondo del burlesque in tutte le sue forme!

Espanol :

Un aperitivo y un espectáculo que le introducirán en el mundo del burlesque en todas sus formas

