Ruby’s Burlesque Club #3 Dinsheim-sur-Bruche
Ruby’s Burlesque Club #3 Dinsheim-sur-Bruche jeudi 16 octobre 2025.
Ruby’s Burlesque Club #3
7a rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16 22:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Apéro spectacle qui vous fera découvrir l’univers burlesque dans tous ces états !
Le retour de l’évènement Burlesque, Concert & Drinks qui fait pétiller votre fin de semaine !
Vous avez retourné la salle de Dinsheim lors du dernier Ruby’s Burlesque club, alors ne ratez pas ce 3ème apéro qui mêlera encore une fois le groove et les paillettes !
C’est cette fois-ci le groupe Overtight qui se produira avec un set de pur groove !
Côté effeuillage, c’est Calie Tee venue tout droit de Paris qui nous rejoint pour vous enchanter, et, directement venue de Suisse, Amber Eve fera monter la température comme jamais !
Sans oublier Ruby Schatzi, votre MC et tourneuse de pompons dévouée qui présentera et performera lors de cette belle soirée !
Côté Miam, l’incontournable Comme en Italie sera là pour vous régaler !
Alors, on se retrouve pour boire un verre ?
Accès transports en commun la gare la plus proche se trouve à Gresswiller (15mn de marche).
Covoiturage si vous souhaitez covoiturer ou proposer une place de covoiturage pour ce spectacle, n’hésitez pas à commenter l’évènement Facebook pour nouer contact avec d’autres potentiels covoitureurs ! .
7a rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est glitterandcoffee.cie@gmail.com
English :
Aperitif a show that will introduce you to the world of burlesque in all its forms!
German :
Apéro Show, die Ihnen die Welt des Burlesque in all ihren Facetten näherbringt!
Italiano :
Un aperitivo e uno spettacolo che vi introdurrà al mondo del burlesque in tutte le sue forme!
Espanol :
Un aperitivo y un espectáculo que le introducirán en el mundo del burlesque en todas sus formas
L’événement Ruby’s Burlesque Club #3 Dinsheim-sur-Bruche a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig