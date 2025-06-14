Ruche d’art Lille

samedi 14 juin 2025.

Ruche d’art

18 bis rue de Valmy Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14 2025-12-13

La ruche d’art est un lieu où l’on peut trouver toute une panoplie de techniques artistiques en libre accès et disposer de conseils de guides plasticiens. Pas besoin d’apporter son matériel.

Venez profiter d’un moment de détente et de plaisir créatif et/ou artistique en toute simplicité, sans besoin de compétences particulières, ou avec des compétences qui pourront inspirer les autres participants.

English :

La ruche d?art is a place where you can find a whole panoply of artistic techniques in free access and get advice from art guides. No need to bring your own equipment.

Come and enjoy a moment of relaxation and creative and/or artistic pleasure, with no need for special skills, or with skills that may inspire other participants.

German :

La ruche d’art ist ein Ort, an dem man eine ganze Reihe von Kunsttechniken frei zugänglich finden und sich von Kunstführern beraten lassen kann. Sie müssen keine eigenen Materialien mitbringen.

Kommen Sie und genießen Sie einen Moment der Entspannung und des kreativen und/oder künstlerischen Vergnügens in aller Einfachheit, ohne dass Sie besondere Fähigkeiten benötigen, oder mit Fähigkeiten, die andere Teilnehmer inspirieren können.

Italiano :

La ruche d’art è un luogo in cui è possibile trovare un’intera gamma di tecniche artistiche liberamente disponibili e ricevere consigli da guide artistiche. Non è necessario portare la propria attrezzatura.

Venite a godervi un momento di relax e di piacere creativo e/o artistico in tutta semplicità, senza bisogno di particolari abilità, o con abilità che possono ispirare altri partecipanti.

Espanol :

La ruche d’art es un lugar donde podrá encontrar toda una gama de técnicas artísticas de libre acceso y recibir consejos de guías de arte. No es necesario llevar equipo propio.

Venga a disfrutar de un momento de relajación y placer creativo y/o artístico con total sencillez, sin necesidad de ninguna habilidad en particular, o con habilidades que puedan inspirar a otros participantes.

