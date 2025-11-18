Rucher des Quatre Vents 114 rue des Plains 45110 St Martin d’Abbat Saint-Martin-d’Abbat

Rucher des Quatre Vents Jeudi 11 décembre, 12h00 114 rue des Plains 45110 St Martin d’Abbat Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Je suis apiculteur à St Martin d’Abbat et je propose différents miels (Printemps, acacia, Forêt, châtaignier, Lavande, été, sarrasin), des bonbons, pains dépices, bières au miel.

114 rue des Plains 45110 St Martin d'Abbat Saint-Martin-d'Abbat 45110 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année