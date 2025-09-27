RUCHER ÉCOLE Pourcharesses
RUCHER ÉCOLE Pourcharesses samedi 27 septembre 2025.
Salle du foyer rural Pourcharesses Lozère
Tarif : 5 – 5 – 50 EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Rucher école pour apprendre l’apiculture dans un cadre convivial
à partir du 27/09 et à partir de 16 ans
Tarifs 50€/ année (+adh FR) ou 5€/ séance
Rdv mensuel samedi 10h à la salle du Foyer à Pourcharesses ou à l’extérieur
Renseignements et inscription auprès du Foyer au 07.82.01.60.69
Salle du foyer rural Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69
English :
Apiary school to learn beekeeping in a friendly environment
from 27/09 and from 16 years old
Fees: 50€ / year (+adh FR) or 5€ / session
Monthly meeting Saturday 10 a.m. at the Salle du Foyer in Pourcharesses or outside
Information and registration with Le Foyer on 07.82.01.60.69
German :
Schulbienenstock, um die Bienenzucht in einem geselligen Rahmen zu erlernen
ab dem 27/09 und ab 16 Jahren
Tarife: 50?/Jahr (+adh FR) oder 5?/Sitzung
Monatlicher Treffpunkt Samstag 10 Uhr im Saal des Foyers in Pourcharesses oder außerhalb
Informationen und Anmeldung beim Foyer unter 07.82.01.60.69
Italiano :
Scuola di apicoltura per imparare l’apicoltura in un ambiente amichevole
dal 27/09 e dai 16 anni
Prezzi: 50€ / anno (+adh FR) o 5€ / sessione
Incontro mensile alle 10 del sabato presso il Foyer di Pourcharesses o all’esterno
Informazioni e iscrizioni presso il Foyer allo 07.82.01.60.69
Espanol :
Escuela apícola para aprender apicultura en un entorno agradable
a partir del 27/09 y a partir de 16 años
Precios: 50€ / año (+adh FR) o 5€ / sesión
Reunión mensual a las 10h del sábado en el Foyer de Pourcharesses o al aire libre
Información e inscripción en el Foyer en 07.82.01.60.69
