Rucher ouvert au public Saint-Yrieix-la-Perche
Rucher ouvert au public Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 15 avril 2026.
Rucher ouvert au public
Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le Rucher à vocation pédagogique vous propose une immersion au coeur de la ruche (en
tenue d’apiculteur). Vente de miel local. .
Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com
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English : Rucher ouvert au public
L’événement Rucher ouvert au public Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays de Saint-Yrieix