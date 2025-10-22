Ruches d’Armalia Visite découverte d’une miellerie STESF 2025 Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon

Les Ruches d’Armalia 1B Lieu-dit Kerdudal Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-22

Vivez une expérience fascinante dans le monde des abeilles !

Du terrain à l’assiette, Jessica vous propose une visite découverte complète de son exploitation. Profitez d’une animation autour de la vie dans une ruche, l’histoire et le métier d’apiculteur. Miel, pollen et propolis… tous les produits de la ruche vous seront expliqués.

Dans un second temps, la miellerie n’aura plus aucun secret pour vous avec l’explication de l’extraction du miel puis l’observation de la ruche vivante.

Une douceur maison vous sera proposée en fin de visite…

⚠️ Minimum 6 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

♿ L’entreprise est accessible, sauf la visite des ruches. .

