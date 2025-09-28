Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc
Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc dimanche 28 septembre 2025.
Ruches de biodiversité
125 Rue du Tacot Lamonzie-Montastruc Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Au programme
. 10h30 Promenade commentée
. 13h ouverture des stands
. 14h Conférence ruche de biodiversité avec Céline Locqueville
. 15h30 Atelier sourcier aux baguettes avec Alain Richard
. 16h-18h Musique des végétaux avec Denis Defarges
. 19h Gardien.enes oeuvres de Laurent Valera .
125 Rue du Tacot Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 73 22 13
English : Ruches de biodiversité
German : Ruches de biodiversité
Italiano :
Espanol : Ruches de biodiversité
L’événement Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2025-08-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides