Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc

Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc dimanche 28 septembre 2025.

Ruches de biodiversité

125 Rue du Tacot Lamonzie-Montastruc Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Au programme

. 10h30 Promenade commentée

. 13h ouverture des stands

. 14h Conférence ruche de biodiversité avec Céline Locqueville

. 15h30 Atelier sourcier aux baguettes avec Alain Richard

. 16h-18h Musique des végétaux avec Denis Defarges

. 19h Gardien.enes oeuvres de Laurent Valera .

125 Rue du Tacot Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 73 22 13

English : Ruches de biodiversité

German : Ruches de biodiversité

Italiano :

Espanol : Ruches de biodiversité

L’événement Ruches de biodiversité Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2025-08-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides