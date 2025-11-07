Rudinelle, par delà les Monts Rue Pierre Roche Marseille 4e Arrondissement

L’église des Chartreux accueille Rundinelle, un duo vocal et instrumental pour un concert singulier mêlant musiques traditionnelles et poésie populaire.

L’église des Chartreux accueille Rundinelle, un duo vocal et instrumental pour un concert singulier mêlant musiques traditionnelles et poésie populaire.



Porté par Laetitia Marcangeli (chant, vielle à roue, percussions) et Julie Lobato (chant, luth, percussions), Rundinelle revisite des chants issus de collectages rares monodies corses oubliées, chants du nord du Portugal, berceuses occitanes ou encore fables montagnardes… Un répertoire riche, à la fois enraciné et ouvert sur les traditions orales d’Europe.



Au fil du temps, le duo a élargi ses inspirations à des chants traditionnels français et occitans, construisant un lien sensible entre leurs origines et le territoire marseillais où elles vivent et créent aujourd’hui.



Un concert gratuit, ouvert à toutes et tous, pour découvrir un patrimoine musical vibrant, transmis avec passion. .

Rue Pierre Roche Eglise des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Chartreux church welcomes Rundinelle, a vocal and instrumental duo, for a singular concert combining traditional music and popular poetry.

German :

Die Kirche der Chartreux empfängt Rundinelle, ein Vokal- und Instrumentalduo, zu einem einzigartigen Konzert, das traditionelle Musik und Volksdichtung miteinander verbindet.

Italiano :

La chiesa di Chartreux accoglie Rundinelle, un duo vocale e strumentale, per un concerto unico che unisce musica tradizionale e poesia popolare.

Espanol :

La iglesia de Chartreux acoge a Rundinelle, dúo vocal e instrumental, para un concierto único que combina música tradicional y poesía popular.

