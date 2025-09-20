Rue aux enfants, pour tous rue paul doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing

Rue aux enfants, pour tous rue paul doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

Rue aux enfants, pour tous Samedi 20 septembre, 14h00 rue paul doumer, 59200 Tourcoing Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une rue ou une place, piétonisée pour que les enfants puissent jouer librement et que des animations soient déployées pour tous.

Organisé en collaboration avec différents acteurs, ce temps festif offre un cadre privilégié et stimulant pour permettre aux habitants de tous les âges de s’approprier leur environnement et de (re)découvrir leur ville et leur patrimoine !

– Tableaux d’architecture – atelier dessin à la craie par Pauline Michel 49 + la BD Francophone

– Détails d’architecture – jeu de piste avec les guides de la Direction du Rayonnement Culturel – à 15h30 et 16h30

– Voix en rue – atelier choral et créatif par les Goguettes solidaires

– Jeux surdimensionnés – par la Ludothèque Colette

– Echec et mat – par Les Echecs Vers la Réussite

– Lecture immersive – par le Réseau des Médiathèques

– Carto l’espace – atelier cartographie participative sensible par Tes p’tites mains vertes

– Jeu de piste du Centre-Ville – par les membres du Conseil de Quartier Centre-Ville

– Petit atelier Land Art – par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel DRC

– Ecco Kiddy Bees – vente des produits de la ruche par les apiculteurs juniors

– Rues aux enfants – exposition de dessins du Centre Social

Boilly et des écoles primaires Charles de Gaulle, Michelet et

Notre-Dame Immaculée

– Patrimoine croqué – par les Urban Sketchers

– Du pinceau à l’écran – café seniors par le Centre Social Boilly

– Histoire des quartiers – exposition fresques par le Centre Social

Boilly

– Mémoire vive – expo bulles meilleurs souvenirs par les résidents

des Jardins d’Arcadie

– Arbre à vœux – par les résidents des Jardins d’Arcadie

Partenaires

Centre Social Boilly – Ecoles primaires Charles de Gaulle, Michelet, Notre Dame Immaculée – Conseil de Quartier du Centre-Ville – Les Jardins d’Arcadie – Secours Populaire.

samedi de 14h à 18h

rue paul doumer, 59200 Tourcoing rue paul doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Une rue ou une place, piétonisée pour que les enfants puissent jouer librement et que des animations soient déployées pour tous.

© Ministère de la culture