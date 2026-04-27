Rue aux enfants, rue pour tous allons décrocher la lune… à Bruyères ! Bruyères

Bruyères

Rue aux enfants, rue pour tous allons décrocher la lune… à Bruyères !

Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le samedi 9 mai 2026, l’Avenue du Cameroun à Bruyères devient un espace entièrement dédié aux habitants. À l’occasion de “Rue aux Enfants, Rue pour Tous”, la rue sera fermée à la circulation pour laisser place aux jeux, aux animations et aux mobilités douces.

Au programme stands autour du vélo et de la mobilité, jeux en bois, activités sportives, animations culturelles, expositions et espaces d’échange pour imaginer la ville de demain.

L’après-midi sera également rythmée par plusieurs temps forts courses de draisiennes, concert de l’École des Arts, spectacle de rue en déambulation et concert participatif pour clôturer la journée.

Gratuit et ouvert à tous, cet événement convivial est une invitation à redécouvrir la rue autrement, en famille ou entre amis.

Rendez-vous le 9 mai pour profiter d’un après-midi festif au cœur de Bruyères !Tout public

0 .

Avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 33 04 52 87 t.becquembois@cc-bruyeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, May 9, 2026, Avenue du Cameroun in Bruyères will become a space entirely dedicated to local residents. On the occasion of Rue aux Enfants, Rue pour Tous, the street will be closed to traffic to make way for games, entertainment and soft mobility.

On the program: bike and mobility stands, wooden games, sports activities, cultural events, exhibitions and discussion forums to help you imagine the city of tomorrow.

The afternoon will also be punctuated by a number of highlights: draisienne races, a concert by the École des Arts, a street show and a participatory concert to close the day.

Free and open to all, this convivial event is an invitation to rediscover the street in a different way, with family or friends.

Join us on May 9 for a festive afternoon in the heart of Bruyères!

L’événement Rue aux enfants, rue pour tous allons décrocher la lune… à Bruyères ! Bruyères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES