Rue aux Enfants Rue pour Tous ! – Luc-sur-Mer, 24 mai 2025 11:00, Luc-sur-Mer.

Calvados

Rue aux Enfants Rue pour Tous ! Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Le samedi 24 mai 2025, l’Avenue Maréchal Foch devient un immense terrain de jeux pour petits et grands ! Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire et à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, venez profiter d’une journée sans voiture entièrement dédiée aux familles jeux, animations sportives, ateliers créatifs, spectacles… Tout pour s’amuser en toute sécurité !

Temps fort de la journée le concours de talents lancé par le Conseil Municipal des Jeunes ! Votre enfant a un talent ? Inscrivez-le vitre auprès de Matthieu au 06 99 47 88 02. Et pour les plus motivés, vous pouvez aussi participer à l’organisation en contactant Betty au 06 38 73 28 26.

Une événement engagé, festif et citoyen, avec la remise officielle du label Rues aux enfants, rues pour tous à la Ville de Luc-sur-Mer.

On vous attend nombreux pour célébrer le vivre ensemble !

Avenue du Maréchal Foch

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie communication@lucsurmer.fr

English : Rue aux Enfants Rue pour Tous !

On Saturday, May 24, 2025, Avenue Maréchal Foch becomes a huge playground for young and old alike! As part of the Projet Éducatif de Territoire (local educational project) and on the initiative of the Conseil Municipal des Jeunes (municipal youth council), come and enjoy a car-free day entirely dedicated to families: games, sports activities, creative workshops, shows? Everything you need to have fun in complete safety!

The highlight of the day: the talent contest launched by the Conseil Municipal des Jeunes! Does your child have a talent? Register it with Matthieu on 06 99 47 88 02. And for the more motivated, you can also help organize the event by contacting Betty on 06 38 73 28 26.

A committed, festive and civic-minded event, with the official awarding of the « Rues aux enfants, rues pour tous » label to the town of Luc-sur-Mer.

We look forward to seeing you there to celebrate living together!

German : Rue aux Enfants Rue pour Tous !

Am Samstag, den 24. Mai 2025, wird die Avenue Maréchal Foch zu einem riesigen Spielplatz für Groß und Klein! Im Rahmen des Projet Éducatif de Territoire und auf Initiative des Conseil Municipal des Jeunes (Jugendstadtrat) wird ein autofreier Tag für Familien veranstaltet: Spiele, Sportveranstaltungen, kreative Workshops, Aufführungen? Alles, um sich in aller Sicherheit zu amüsieren!

Höhepunkt des Tages: der Talentwettbewerb, der vom Jugendstadtrat ins Leben gerufen wurde! Hat Ihr Kind ein Talent? Melden Sie es bei Matthieu unter der Nummer 06 99 47 88 02 an. Und wenn Sie besonders motiviert sind, können Sie sich auch an der Organisation beteiligen, indem Sie Betty unter 06 38 73 28 26 kontaktieren.

Eine engagierte, festliche und bürgerschaftliche Veranstaltung mit der offiziellen Übergabe des Labels « Rues aux enfants, rues pour tous » (Straßen für Kinder, Straßen für alle) an die Stadt Luc-sur-Mer.

Wir erwarten Sie zahlreich, um das Zusammenleben zu feiern!

Italiano :

Sabato 24 maggio 2025, l’Avenue Maréchal Foch si trasformerà in un grande parco giochi per grandi e piccini! Nell’ambito del Projet Éducatif de Territoire (Progetto Educativo Locale) e su iniziativa del Conseil Municipal des Jeunes (Consiglio Comunale dei Giovani), venite a godervi una giornata senz’auto dedicata interamente alle famiglie: giochi, attività sportive, laboratori creativi, spettacoli? Tutto ciò che serve per divertirsi in tutta sicurezza!

Il momento clou della giornata: il concorso di talenti lanciato dal Consiglio Comunale dei Giovani! Il vostro bambino ha un talento? Registralo con Matthieu al numero 06 99 47 88 02. E se siete davvero appassionati, potete anche contribuire all’organizzazione dell’evento contattando Betty allo 06 38 73 28 26.

Un evento impegnato, festoso e civico, con l’assegnazione ufficiale del marchio « Rues aux enfants, rues pour tous » alla città di Luc-sur-Mer.

Vi aspettiamo per festeggiare la convivenza!

Espanol :

El sábado 24 de mayo de 2025, la avenida Maréchal Foch se convertirá en una gran zona de juegos para grandes y pequeños En el marco del Projet Éducatif de Territoire (Proyecto Educativo Local) y por iniciativa del Conseil Municipal des Jeunes (Consejo Municipal de la Juventud), venga a disfrutar de una jornada sin coches dedicada íntegramente a las familias: juegos, actividades deportivas, talleres creativos, espectáculos? Todo lo necesario para divertirse con total seguridad

El plato fuerte de la jornada: ¡el concurso de talentos organizado por el Consejo Municipal de la Juventud! ¿Tiene su hijo algún talento? Inscríbalo con Matthieu en el 06 99 47 88 02. Y si tienes muchas ganas, también puedes ayudar a organizar el evento poniéndote en contacto con Betty en el 06 38 73 28 26.

Una manifestación comprometida, festiva y cívica, con la concesión oficial de la etiqueta « Rues aux enfants, rues pour tous » a la ciudad de Luc-sur-Mer.

Le esperamos para celebrar la convivencia

