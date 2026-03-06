Rue aux familles Saint-Palais

Rue aux familles

Rue Saint-Pelage Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Dans le cadre de la journée des familles, le Réseau Parentalité Amikuze organise une après-midi Rue aux familles . Au programme

– Animation/Atelier de cirque de 3 à 11 ans

– 15h et 16h30 Spectacle pour enfants de 0 à 7 ans à la médiathèque

– Atelier graffiti de 11 à 99 ans

– Atelier motricité de 2 à 5 ans

– Animation/atelier bulles de savon de 3 à 11 ans

Vente de crêpes sur place.

En cas de pluie, l’évènement sera annulé. .

Rue Saint-Pelage Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54

