Rue aux familles Saint-Palais
Rue aux familles Saint-Palais mercredi 11 mars 2026.
Rue aux familles
Rue Saint-Pelage Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Dans le cadre de la journée des familles, le Réseau Parentalité Amikuze organise une après-midi Rue aux familles . Au programme
– Animation/Atelier de cirque de 3 à 11 ans
– 15h et 16h30 Spectacle pour enfants de 0 à 7 ans à la médiathèque
– Atelier graffiti de 11 à 99 ans
– Atelier motricité de 2 à 5 ans
– Animation/atelier bulles de savon de 3 à 11 ans
Vente de crêpes sur place.
En cas de pluie, l’évènement sera annulé. .
Rue Saint-Pelage Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54
