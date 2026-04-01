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Rue aux familles Saint-Palais

Rue aux familles Saint-Palais

Rue aux familles Saint-Palais mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rue Saint-Pelage

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Rue aux familles

Rue Saint-Pelage Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Dans le cadre de la journée des familles, le Réseau Parentalité Amikuze organise une après-midi Rue aux familles . Au programme
– Animation/Atelier de cirque de 3 à 11 ans
– 15h et 16h30 Spectacle pour enfants de 0 à 7 ans à la médiathèque
– Atelier graffiti de 11 à 99 ans
– Atelier motricité de 2 à 5 ans
– Animation/atelier bulles de savon de 3 à 11 ans
Vente de crêpes sur place.
En cas de pluie, l’évènement sera annulé.   .

Rue Saint-Pelage Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54 

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English : Rue aux familles

L’événement Rue aux familles Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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