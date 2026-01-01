[Rue du Son] Désintégration Mort d’un Acouspauvrium de Leandro Barzabal Le Mans

[Rue du Son] Désintégration Mort d’un Acouspauvrium de Leandro Barzabal

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Dans le cadre de la Rue du Son, découvrez Désintégration Mort d’un Acouspauvrium de Leandro Barzabal. Atelier électroacoustique suivi d’une restitution (de 11h à 17h)

Dans le cadre de la Rue du Son, découvrez Désintégration Mort d’un Acouspauvrium de Leandro Barzabal.

Atelier électroacoustique suivi d’une restitution (de 11h à 17h)

Et si l’environnement d’écoute transformait le son ?

C’est la question que pose l’artiste Leandro Barzabal avec son installation et sa performance Désintégration Mort d’un Acouspauvrium . Ici, les haut-parleurs reposent sur des supports fabriqués à partir de matériaux pauvres ciment, bois de rebut, carton, cire qui dégradent, interfèrent et métamorphosent le son et lui donne du caractère. Ces dispositifs fragiles, créés sur place quelques jours seulement avant la performance, introduisent une part d’imprévisibilité les haut-parleurs vibrent, bougent, craquent et se détruisent, modifiant sans cesse le paysage sonore.

L’Aucouspauvrium, librement inspiré de l’Acousmonium de François Bayle, est un système de diffusion performance qui oppose la résistance et modifie le caractère du son tout en rendant visible la source sonore.

Participez tout au long de la journée à un atelier autour de ce dispositif, suivi d’une performance de Leandro Barzabal.

Lieu Cellule dans le Centre Commercial Les Jacobins RDC à côté de la FNAC .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

As part of the Rue du Son festival, discover Désintégration: Mort d?un Acouspauvrium by Leandro Barzabal. Electroacoustic workshop followed by a performance (11 a.m. to 5 p.m.)

