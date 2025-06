Rue du sport itinérant square du général Koenig quartier colombier Rennes 18 août 2025

Accès libre

Animations sportives et jeux dans les squares du quartier Colombier

Tous les aprés-midi de juillet animations sur l’espace public dans le quartier Colombier au programme: jeux d’adresse, jeux de société, espace détente et goûter, ping-pong, tit à l’arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-18T15:00:00.000+02:00

