Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes Lundi 17 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

### Activité découverte et innovante : »battle Archery »,

Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .

Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-17T17:00:00.000+02:00

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square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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