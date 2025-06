Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes 15 juillet 2025

Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes Mardi 15 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit/ sur inscription pour les groupes

Animations sportives et jeux dans les squares du quartier Colombier

Tous les aprés-midi de juillet animations sur l’espace public dans le quartier Colombier au programme: Parkour, jeux d’adresse, jeux de société, espace détente et goûter,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-15T17:00:00.000+02:00

Square du pré-perché Square du Pré Perché, Centre, 35000, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine