Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration, La maison du Broutteux, Tourcoing

Informations pratiques

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration Dimanche 20 septembre, 18h00 La maison du Broutteux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration

Dimanche à 18h

Sans réservation

La maison du Broutteux 19 rue Jules Watteeuw Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration

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