AGENDA · Tourcoing
Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration, La maison du Broutteux, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · La maison du Broutteux · Tourcoing
Informations pratiques
Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration Dimanche 20 septembre, 18h00 La maison du Broutteux Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration
Dimanche à 18h
Sans réservation
La maison du Broutteux 19 rue Jules Watteeuw Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration
© DR
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