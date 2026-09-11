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Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration, La maison du Broutteux, Tourcoing

dimanche 20 septembre 2026 · La maison du Broutteux · Tourcoing

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration, La maison du Broutteux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La maison du Broutteux
Adresse
19 rue Jules Watteeuw
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration Dimanche 20 septembre, 18h00 La maison du Broutteux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration
Dimanche à 18h
Sans réservation

La maison du Broutteux 19 rue Jules Watteeuw Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Rue festive et Cérémonie du Bouquet dans le cadre des travaux de restauration

© DR

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