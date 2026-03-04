Rue Málaga, Les Colonnes, Blanquefort

Rue Málaga Samedi 14 mars, 16h15 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T16:15:00+01:00 – 2026-03-14T18:11:00+01:00

Fin : 2026-03-14T16:15:00+01:00 – 2026-03-14T18:11:00+01:00

Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=AB3U4 »}]

Ciné au féminin – Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de… Les Colonnes Rue Málaga