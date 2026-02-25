Rue Malaga + quiz 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Rue Malaga + quiz 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Projection du film Rue Malaga précédée d’un focus sur le cinéma Art et Essai, les différents labels du Félix et d’un quiz sur les classiques du cinéma.

Séance en VO version originale sous titrée français

Présenté lors de l’avant première surprise de Février, Rue Malaga a été un coup de cœur unanime.

Synopsis

Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Screening of the film Rue Malaga, preceded by a focus on arthouse cinema, the different Félix labels and a quiz on cinema classics.

Screening in VOSTFR

Presented at the surprise preview in February, Rue Malaga was a unanimous favorite

