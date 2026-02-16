Rue Málaga | Rencontre avec le Café des Langues Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Rue Málaga | Rencontre avec le Café des Langues

Mardi 17 mars 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 23:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Rencontre avec le Café des Langues arlésien, pour un échange bilingue en fin de projection

Synopsis

Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.



De Maryam Touzani

Avec Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet with the Arlesian Language Café for a bilingual exchange at the end of the screening

L’événement Rue Málaga | Rencontre avec le Café des Langues Arles a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Arles