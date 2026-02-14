Rue Málaga | Rencontre avec le Café des Langues, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Rue Málaga | Rencontre avec le Café des Langues Mardi 17 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Synopsis : Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.

Réalisation : Maryam Touzani

Casting : Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

Projection suivie d’un échange bilingue avec le Café des Langues arlésien. Café des Langues arlésien Rencontre