Ruée des moines centre ville Tournus

centre ville Tournus Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-01-31 18:30:00
Et si les rues de la ville vous appartenaient le temps d’une soirée ?
Adultes, enfants, en solo, en famille, entre amis, entre collègues.
Rendez-vous au pied de l’Abbaye Saint-Philibert le samedi 31 janvier 2026 pour la 5e édition de cette corrida pédestre dans les rues et endroits insolites de Tournus
> À partir de 18h30 pour les courses enfants
> À partir de 19h pour le départ des courses adultes
– Course de 5 km sans classement et sans dossard
– Course de 10 km avec classement
Ruelles, traboules, passage insolites, virages, escaliers, zig-zag…et quelques surprises en route
Tarifs adultes de plus de 16 ans
– Course 5 km 5€ (-1€ jusqu’au 31 décembre 2025 et + 2€ à partir du mercredi avant la course)
– Course 10 km 10€ (-2€ jusqu’au 31 décembre 2025 et + 2€ à partir du mercredi avant la course)
Les courses enfants sont gratuites.
Questionnaire de santé pour les adultes à remplir sur le site de la Fédération d’athlétisme et autorisation parentale pour les enfants.
Pas d’inscription sur place. .
