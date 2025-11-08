Ruée des moines centre ville Tournus

Ruée des moines

Et si les rues de la ville vous appartenaient le temps d’une soirée ?

Adultes, enfants, en solo, en famille, entre amis, entre collègues.

Rendez-vous au pied de l’Abbaye Saint-Philibert le samedi 31 janvier 2026 pour la 5e édition de cette corrida pédestre dans les rues et endroits insolites de Tournus

> À partir de 18h30 pour les courses enfants

> À partir de 19h pour le départ des courses adultes

– Course de 5 km sans classement et sans dossard

– Course de 10 km avec classement

Ruelles, traboules, passage insolites, virages, escaliers, zig-zag…et quelques surprises en route

Tarifs adultes de plus de 16 ans

– Course 5 km 5€ (-1€ jusqu’au 31 décembre 2025 et + 2€ à partir du mercredi avant la course)

– Course 10 km 10€ (-2€ jusqu’au 31 décembre 2025 et + 2€ à partir du mercredi avant la course)

Les courses enfants sont gratuites.

Questionnaire de santé pour les adultes à remplir sur le site de la Fédération d’athlétisme et autorisation parentale pour les enfants.

Pas d’inscription sur place. .

centre ville Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

