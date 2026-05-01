Veynes

Rues aux enfants, rues pour tous

Centre Social Rural Emile Meurier, Av. Picasso Veynes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Une Rue aux enfants, rue pour tous c’est la rue métamorphosée en zone de jeux.

Cet événement s’adresse également aux riverains et habitants de tous les âges, offrant un espace dédié au quotidien qui est transformé en un lieu de vie et de partage.

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Centre Social Rural Emile Meurier, Av. Picasso Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 16 58 csveynes.secretariat@gmail.com

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English :

Rue aux enfants, rue pour tous is a street transformed into a play area.

This event is also aimed at local residents of all ages, offering a space dedicated to everyday life that is transformed into a place for living and sharing.

L’événement Rues aux enfants, rues pour tous Veynes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Sources du Buëch