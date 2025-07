Rues Barrées 2025 — Festival des arts de la rue Auxerre

vendredi 22 août 2025.

Rues Barrées 2025 — Festival des arts de la rue

Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Cet été, le centre-ville d’Auxerre se transforme en scène géante à ciel ouvert ! Pendant 3 jours, la ville accueille 20 compagnies venues de France et d’ailleurs, avec près de 50 spectacles vivants dans les rues, sur les places et au détour des pavés. Clowns, acrobates, musiciens, circassiens, danseurs, poètes de rue tout ce que l’art peut offrir, accessible à tous, sans réservation. En 2025, cap sur l’Espagne ! Rues Barrées met à l’honneur la culture espagnole à travers une sélection haute en couleur et en émotions. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

