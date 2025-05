RUES EN FÊTE 2025 – Fleury, 8 juin 2025 19:00, Fleury.

Aude

RUES EN FÊTE 2025 Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 19:00:00

fin : 2025-06-08 01:00:00

Date(s) :

2025-06-08

L’effervescence Pérignanaise

En termes de culture, rares sont les événements qui mobilisent toutes les générations d’un territoire comme le font les Rues en fête. La folle énergie de cette animation fait vibrer les places du village tous les week-ends de Pentecôte.

Associations et commerces à pied d’œuvre

La convivialité et le partage sont les mots d’ordre des Rues en fête, les associations et les commerçants l’ont bien compris. Ce sont une quinzaine d’entre eux qui répondront aux attentes des spectateurs lors de ces deux jours de fête. Nul doute que tout un chacun trouvera de quoi combler sa faim et étancher sa soif … avec modération bien entendu.

Côté programmation, il y en a pour tous les goûts

Les Rues en fête c’est une savante alchimie entre déambulations et concerts sur scène. Par nature il s’agit d’un événement intergénérationnel par excellence dans la mesure où la programmation touche tout le monde de par son éclectisme.

Des années 1980 en passant par de la pop italienne et du rock irlandais les spectateurs ont du choix.

.

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60

English :

The effervescence of Pérignan

In terms of culture, there are few events that bring together all the generations of a region in the way that Rues en fête does. Every Whitsun weekend, the village squares are alive with the frenetic energy of these events.

Associations and businesses in full swing

Conviviality and sharing are the watchwords of Rues en fête, and the associations and merchants are well aware of this. Some fifteen of them will be on hand to meet the expectations of spectators over the two days of festivities. No doubt everyone will find something to satisfy their hunger and quench their thirst … in moderation, of course.

A program to suit all tastes

Les Rues en fête is a skilful alchemy of strolling and live concerts. By its very nature, this is an inter-generational event par excellence, in that the eclectic programming appeals to everyone.

From 1980s to Italian pop and Irish rock, there’s something for everyone.

German :

Das bunte Treiben in Pérignanaise

Was die Kultur betrifft, gibt es nur wenige Veranstaltungen, die alle Generationen einer Region so mobilisieren wie die Rues en fête. Die wilde Energie dieser Veranstaltung lässt die Plätze des Dorfes jedes Pfingstwochenende vibrieren.

Vereine und Geschäfte sind auf den Beinen

Geselligkeit und Austausch sind die Leitmotive der Rues en fête, und das haben auch die Vereine und Geschäftsleute verstanden. Rund 15 von ihnen werden an den beiden Festtagen die Erwartungen der Zuschauer erfüllen. Zweifellos wird jeder etwas finden, um seinen Hunger und Durst zu stillen in Maßen natürlich.

Das Programm bietet für jeden Geschmack etwas

Les Rues en fête ist eine gekonnte Mischung aus Spaziergängen und Live-Konzerten. Es handelt sich naturgemäß um ein generationenübergreifendes Ereignis par excellence, da das Programm aufgrund seines Eklektizismus alle anspricht.

Von den 1980er Jahren bis hin zu italienischem Pop und irischem Rock haben die Zuschauer eine große Auswahl.

Italiano :

L’effervescenza di Pérignan

Quando si parla di cultura, sono pochi gli eventi che riuniscono tutte le generazioni di una regione come le Rues en fête. Ogni fine settimana di Pentecoste, le piazze del paese si animano dell’energia frenetica di questi eventi.

Associazioni e imprese in piena attività

Convivialità e condivisione sono le parole d’ordine della Rues en fête e le associazioni e le imprese lo hanno capito. Una quindicina di loro saranno a disposizione per soddisfare le aspettative degli spettatori durante i due giorni di festa. Non c’è dubbio che tutti troveranno qualcosa per soddisfare la propria fame e per dissetarsi… con moderazione, naturalmente.

In termini di programmazione, ce n’è per tutti i gusti

Les Rues en fête è un sapiente mix di passeggiate e concerti dal vivo. Per sua natura, si tratta di un evento intergenerazionale per eccellenza, in quanto l’eclettismo del programma fa sì che si rivolga a tutti.

Dagli anni ’80 al pop italiano e al rock irlandese, ce n’è per tutti i gusti.

Espanol :

La efervescencia de Pérignan

Cuando se trata de cultura, hay pocos acontecimientos que reúnan a todas las generaciones de una región como lo hacen las Rues en fête. Cada fin de semana de Pentecostés, las plazas del pueblo se animan con la frenética energía de estos acontecimientos.

Asociaciones y comercios en plena efervescencia

Convivir y compartir son las palabras clave de las Rues en fête, y las asociaciones y empresas así lo han entendido. Una quincena de ellas estarán presentes para responder a las expectativas de los espectadores durante los dos días de fiesta. No cabe duda de que todos encontrarán algo para saciar su hambre y calmar su sed… con moderación, por supuesto.

En cuanto a la programación, hay para todos los gustos

Les Rues en fête es una hábil mezcla de paseo y conciertos en directo. Por su propia naturaleza, se trata de un acontecimiento intergeneracional por excelencia, en la medida en que el eclecticismo del programa hace que sea atractivo para todos.

Desde los años 80 hasta el pop italiano, pasando por el rock irlandés, hay para todos los gustos.

