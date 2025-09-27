Rues Vivantes 2025 Centre-ville de Rennes Rennes

Rues Vivantes 2025 Centre-ville de Rennes Rennes Samedi 27 septembre, 10h00

Le festival des commerçants du centre-ville de Rennes !

Le centre-ville de Rennes s’anime pour la 7ᵉ édition des Rues Vivantes !

Toute la journée, les commerçants vous réservent plus d’une centaine d’animations inédites.

Les déambulations du Carré Rennais feront vibrer les rues dans une ambiance festive et colorée. Au programme : fanfare entraînante, bulles de savon géantes, danse swing et quiz mobile.

En plus, les transports bus et métro sont gratuits pour la journée, alors, laissez-vous surprendre !

Retrouvez le programme complet sur carrerennais.fr

Rues Vivantes, samedi 27 septembre, de 10h à 19h dans le centre-ville de Rennes. Evènement soutenu par la Ville de Rennes.

Centre-ville de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine