Rues Vivantes 2025 Centre-ville de Rennes Rennes Samedi 27 septembre, 10h00
Le festival des commerçants du centre-ville de Rennes !
Le centre-ville de Rennes s’anime pour la 7ᵉ édition des Rues Vivantes !
Toute la journée, les commerçants vous réservent plus d’une centaine d’animations inédites.
Les déambulations du Carré Rennais feront vibrer les rues dans une ambiance festive et colorée. Au programme : fanfare entraînante, bulles de savon géantes, danse swing et quiz mobile.
En plus, les transports bus et métro sont gratuits pour la journée, alors, laissez-vous surprendre !
Retrouvez le programme complet sur carrerennais.fr
Rues Vivantes, samedi 27 septembre, de 10h à 19h dans le centre-ville de Rennes. Evènement soutenu par la Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-27T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-27T19:00:00.000+02:00
Centre-ville de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine