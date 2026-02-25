Rues Vivantes Centre-ville de Rennes Rennes Samedi 14 mars, 10h00

Le samedi 14 mars, les commerçants vous proposent une journée riche en animations et en découvertes dans les rues du centre. Venez profiter en famille de nombreuses animations pour petits et grands.

**Rues Vivantes – Samedi 14 mars 2026**

Le centre-ville de Rennes s’anime avec une nouvelle édition de Rues Vivantes ! Le samedi 14 mars, les commerçants du centre vous donnent rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de l’animation.

De 10h à 19h, les rues commerçantes accueilleront de nombreuses animations pour tous les publics. Un jeu de piste invitera petits et grands à parcourir le centre-ville de manière ludique, tandis que différentes déambulations festives rythmeront la journée : fanfare, échassiers, acrobates et majorettes viendront apporter une ambiance joyeuse et colorée au cœur de la ville.

Cette journée est l’occasion idéale de (re)découvrir les commerces du centre-ville dans une atmosphère chaleureuse et festive, en famille ou entre amis.

Programme complet sur www.carrerennais.fr

_Rues Vivantes, samedi 14 mars, de 10h à 19h dans le centre-ville de Rennes. Evènement soutenu par la Ville de Rennes._

Centre-ville de Rennes rennes Rennes Ille-et-Vilaine



