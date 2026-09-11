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Rues Vivantes Centre-ville de Rennes Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Centre-ville de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Centre-ville de Rennes
Adresse
rennes
Ville
Rennes

Rues Vivantes Centre-ville de Rennes Rennes Samedi 26 septembre, 10h00

Les Rues Vivantes reviennent à Rennes le samedi 26 septembre ! Toute la journée, le centre-ville devient piéton et accueille plus de 100 animations proposées par les commerçants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T19:00:00.000+02:00

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Centre-ville de Rennes rennes Rennes


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