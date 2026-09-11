Informations pratiques

Rues Vivantes Centre-ville de Rennes Rennes Samedi 26 septembre, 10h00

Les Rues Vivantes reviennent à Rennes le samedi 26 septembre ! Toute la journée, le centre-ville devient piéton et accueille plus de 100 animations proposées par les commerçants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00.000+02:00

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Centre-ville de Rennes rennes Rennes



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