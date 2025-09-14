Rue&vous ! Huningue

Rue&vous ! Huningue dimanche 14 septembre 2025.

Rue&vous !

place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

Le dimanche 14 septembre 2025, la place Abbatucci à Huningue accueillera la 13e édition de Rue & Vous !, un festival de rue gratuit et ouvert à tous. De 14h à 18h, le cœur de la ville se transformera en une grande scène à ciel ouvert avec des spectacles de cirque, de musique, de théâtre et des performances artistiques étonnantes. Une après-midi conviviale et festive à vivre en famille ou entre amis !

Rue & Vous ! 2025 à Huningue le programme complet

Cette nouvelle édition de Rue & Vous ! propose une sélection de spectacles originaux venus d’Alsace, de Suisse et d’ailleurs.

Voici les temps forts de la journée sur la place Abbatucci à Huningue

– 14h-18h Body Print (Joan & ses acolytes, Haut-Rhin)

Une performance sérigraphique unique sur peau humaine consentante.

– 14h-18h La Kutsch à livres (Bibliothèque municipale)

Un coin lecture pour petits et grands, installé au cœur du festival.

– 14h Boys Band Baroq Concerto pour trois acrobates (Companimi, Suisse)

Un spectacle mêlant cirque et musique, avec trois acrobates virtuoses.

– 15h Le Roi des petits-boutistes (Cie du Botte-Cul, Suisse)

Un théâtre d’objets plein de fantaisie, avec supplément d’œufs !

– 16h De pied en cap (Cie Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Suisse)

Un concert festif et décalé pour toute la famille.

– 17h15 Playground (Collectif Primavez, Le Nord)

Un spectacle de cirque contemporain audacieux et spectaculaire.

Infos pratiques tous les spectacles sont gratuits et sans réservation. Rendez-vous place Abbatucci à Huningue pour une après-midi de fête et de découvertes ! 0 .

place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est

