Rue&vous ! Huningue
Rue&vous ! Huningue dimanche 14 septembre 2025.
Rue&vous !
place Abbatucci Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Le dimanche 14 septembre 2025, la place Abbatucci à Huningue accueillera la 13e édition de Rue & Vous !, un festival de rue gratuit et ouvert à tous. De 14h à 18h, le cœur de la ville se transformera en une grande scène à ciel ouvert avec des spectacles de cirque, de musique, de théâtre et des performances artistiques étonnantes. Une après-midi conviviale et festive à vivre en famille ou entre amis !
Rue & Vous ! 2025 à Huningue le programme complet
Cette nouvelle édition de Rue & Vous ! propose une sélection de spectacles originaux venus d’Alsace, de Suisse et d’ailleurs.
Voici les temps forts de la journée sur la place Abbatucci à Huningue
– 14h-18h Body Print (Joan & ses acolytes, Haut-Rhin)
Une performance sérigraphique unique sur peau humaine consentante.
– 14h-18h La Kutsch à livres (Bibliothèque municipale)
Un coin lecture pour petits et grands, installé au cœur du festival.
– 14h Boys Band Baroq Concerto pour trois acrobates (Companimi, Suisse)
Un spectacle mêlant cirque et musique, avec trois acrobates virtuoses.
– 15h Le Roi des petits-boutistes (Cie du Botte-Cul, Suisse)
Un théâtre d’objets plein de fantaisie, avec supplément d’œufs !
– 16h De pied en cap (Cie Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Suisse)
Un concert festif et décalé pour toute la famille.
– 17h15 Playground (Collectif Primavez, Le Nord)
Un spectacle de cirque contemporain audacieux et spectaculaire.
Infos pratiques tous les spectacles sont gratuits et sans réservation. Rendez-vous place Abbatucci à Huningue pour une après-midi de fête et de découvertes ! 0 .
place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rue&vous ! Huningue a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue