Des ateliers baby-parents pour s’amuser en famille RueWATT Paris samedi 11 octobre 2025.

Pour les 2-4 ans et les parents !

Les ateliers seront guidés par Elodie Escarmelle, danseuse et chorégraphe :

«

Se prendre par la main et entrer dans la danse : les ateliers

parents-enfants sont imaginés comme des temps ludiques, doux et curieux

pour découvrir la danse ensemble. Chaque rendez-vous offrira un nouveau

thème d’exploration autour du corps, de l’imaginaire en mouvement, de la

relation à deux et au groupe. Destinés autant aux enfants qu’aux

adultes, ces ateliers seront l’occasion d’apprendre les un·es des autres

et nourriront la complicité à l’intérieur de chaque binôme. »

Des matins doux et joyeux à découvrir.

_

Calendrier

De 9h30 à 10h30 · accueil en douceur à partir de 9h30 et début de l’atelier à 9h45

2025 : samedi 11 octobre, samedi 15 novembre

2026 : samedi 14 mars, samedi 11 avril, samedi 30 mai et samedi 20 juin.

Motricité douce, mobilisation corporelle. Nous vous invitons à partager un moment en famille autour d’exercices ludiques et adaptés. Un temps propice pour donner libre cours à son imaginaire, se découvrir autrement et travailler sa mobilité.

payant

30 euros par binôme.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

RueWATT 18, rue Watt 75013 Paris

